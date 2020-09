Peter (60) heeft voor tienduizenden euro's aan Mario-spullen: ‘Die loodgieter is mijn held’

Review The Sero Review: eerste smart-televisie met elektrisch draaibaar scherm

9 september The Sero van Samsung is de allereerste televisie met een elektrisch draaibaar scherm. Je kunt er niet alleen maar gewone 16:9-beelden mee bekijken, maar ook verticale 9:16-beelden, zoals je vaak op smartphones ziet. We bekeken de televisie nader. Verdient het apparaat een plekje in de woonkamer?