Peter werkt aan een supercomputer die de aller ingewikkeldste codes kan kraken

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Mijn vakgebied is wiskunde. Binnen dit vakgebied probeer ik getaltheorie toe te passen op zowel reguliere algoritmen als kwantumalgoritmen. Daar komt ook natuurkunde bij kijken, want kwantumalgoritmen zijn gebaseerd op natuurkundige fenomenen. Vanaf circa 1980 proberen wetenschappers die te gebruiken om mee te rekenen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van kwantumcomputers, maar ik werk zelf vooral aan de theoretische kant van kwantumalgoritmen.’’