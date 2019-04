Pijnlijke fout: YouTube merkt livestreams Notre-Dame aan als complotvideo’s 9/11

Een pijnlijke fout van YouTube zorgde ervoor dat live-video's van de brandende kathedraal Notre-Dame in Parijs werden aangemerkt als complotvideo’s over ‘9/11'. De fout zat in een tool die YouTube in het leven riep om nepnieuws te herkennen.

De tool wordt aangestuurd door een algoritme van de videodienst, zo laat een woordvoerder van YouTube weten aan Buzzfeed. YouTube is een nieuwe dienst aan het testen die video’s onderaan in een tekstblokje voorziet van opmerkingen als er een vermoeden bestaat van onjuiste informatie. Tijdens verschillende livestreams van Franse nieuwsmedia werd een blokje getoond met informatie over de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in Amerika.

Complottheorieën

YouTube zet het extra blokje met informatie in bij video's met complottheorieën, bijvoorbeeld over beweringen dat de aarde plat is en dat de maanlanding in scene is gezet.

Hoe het blokje met info tevoorschijn kon komen onder streams over de Notre-Dame is niet duidelijk. ,,De panelen worden in gang gezet via een algoritme en onze systemen gaan soms wel eens in de fout. Voor livestreams over deze brand zetten we de panelen uit’’, laat de woordvoerder aan Buzzfeed weten.