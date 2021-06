Pinnen met je telefoon: zo zit dat bij alle Nederlandse banken

ABN Amro: Google Pay in normale app, Apple Pay

ING: mobiel betalen in normale app, Apple Pay

Rabobank: mobiel betalen in aparte app, Apple Pay

ASN Bank: mobiel betalen in aparte app, alleen Android

SNS Bank: mobiel betalen in aparte app (50 cent per maand), alleen Android

RegioBank: mobiel betalen in aparte app (50 cent per maand), alleen Android

Bunq: Google Pay in app, Apple Pay

Triodos Bank: geen mogelijkheden voor mobiel betalen

Knab: geen mogelijkheden voor mobiel betalen (‘zeer binnenkort’ Apple Pay)