‘Plague Inc. is een game, geen bron van info over coronavirus’

Plague Inc. wordt de afgelopen dagen weer veel gespeeld. ,,Bij elke uitbraak zien we een toename van het aantal gamers. Mensen willen meer weten over de verspreiding van ziektes en over de moeilijkheden van uitbraken’’, aldus Ndemic. De game is volgens de makers ,,realistisch en informatief,’’ maar het is en blijft een game, ,,geen wetenschappelijk model.’’ Of er daadwerkelijk mensen zijn die hun medische informatie enkel uit Plague Inc. halen, is niet duidelijk.