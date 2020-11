PlayStation 5 meteen uitverkocht: wanneer is nieuwe voorraad op komst?

Er zijn twee versies van de PlayStation 5. Eentje met dvd-drive, van 499,99 euro en een zonder, van 399,99 euro. De PlayStation 5 deed het in de voorverkoop in het buitenland al een stuk beter dan voorganger nummer 4. In de eerste twaalf uur van de voorverkoop werden in de Verenigde Staten evenveel consoles van de nieuwste generatie verkocht als in de eerste twaalf weken van de Playstation 4, meldde Sony eerder. Daar is de PlayStation 5 al een week uit, net als in Japan, Zuid-Korea, Canada, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland.