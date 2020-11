PlayStation 5 of Xbox Series X? Wij helpen je kiezen

Het goede nieuws is dat je eigenlijk bijna niet fout kunt gaan. Beide consoles zijn indrukwekkend en doen in grote lijnen niet voor elkaar onder. Het is dus beter om te kijken naar je eigen voorkeuren om van daaruit te bepalen welke van de twee het beste bij je past.

Prijzen en overeenkomsten

Vanaf vandaag kun je met een beetje geluk de PlayStation 5 in handen krijgen. Eerder deze maand kwam ook de nieuwe Xbox Series X uit. De consoles zijn vergelijkbaar in prijs. De PlayStation 5 is verkrijgbaar in 2 varianten: schijfloos (399 euro) en met een blu-ray-station (499 euro). Ook Microsoft komt met twee verschillende opties. De Xbox Series X is verkrijgbaar voor 500 euro en de Xbox Series S voor 299 euro.

Zowel Sony als Microsoft hebben gebruik gemaakt van SSD-technologie, wat betekent dat games sneller laden dan ooit. Een spel opstarten is nu een kwestie van seconden in plaats van minuten. Ook hebben beide bedrijven ervoor gezorgd dat er compatibiliteit is met eerdere versies van de consoles, hoewel Microsoft daar iets verder in is gegaan.



Het is belangrijk om te benadrukken dat de PlayStation 5 zonder blu-ray-drive uiteraard goedkoper is, maar dat gamers dan wel beperkt zijn tot één winkel. Hoe de prijsontwikkeling van spellen de komende jaren verloopt, is uiteraard koffiedik kijken, maar momenteel zijn games - los van aanbiedingen en acties - in de PlayStation Store zelden goedkoper dan wanneer je ze bij een andere winkel zou aanschaffen. Dat is een belangrijk detail, mocht je overwegen de PS5 Digital Edition te kopen.

Games: Sony vs. Microsoft

Beide consoles wachten met smart op een breder aanbod aan games. Voor de PlayStation 5 geldt dat bij release komende week in elk geval Sackboy: A Big Adventure en de remake van Demon’s Souls klaarstaan, terwijl Sony in 2021 de eerste games uit zijn populaire eigen franchises brengt, in de vorm van God of War: Ragnarok en Horizon: Forbidden West. Waarschijnlijk zullen we dan pas echt goed kunnen beoordelen waar de PlayStation 5 toe in staat is, maar voorlopig lijkt er veel mogelijk op Sony’s nieuwe console.

De PlayStation 5 ondersteunt bijna alle PS4-titels, maar eventuele PS3-, PS2- of PS1-games zul je er niet op kunnen spelen. Op de Xbox Series X kunnen games van elke Xbox-generatie gespeeld worden, zoals bijvoorbeeld de Xbox 360. Maar ook hier geldt dat niet voor alle titels: games die gebruikmaakten van de Kinect-bewegingssensor, waarvan Microsoft enkele jaren geleden de verkoop staakte, werken er niet op.

Waarom je moet kiezen voor de PlayStation 5

Volledig scherm PlayStation 5. © AFP

De PlayStation 5 biedt je een vernieuwde user interface, opvallende look en een uitstekende - sterk vernieuwde - controller. Het is extra interessant om voor deze console te kiezen als je al hebt geïnvesteerd in exclusieve Sony-spellen voor de PlayStation 4. Daarnaast is de PlayStation 5 een stuk groter dan de Xbox Series X. Je moet het daarom niet erg vinden om hem prominent in het zicht te hebben staan.



Het is bij deze console vooral de DualSense-controller die een blijvende indruk achterlaat, met dank aan de adaptive triggers en de haptische feedback. Die maakt dat elk detail van de gameplay letterlijk voelbaar is. Samen zorgen ze voor een fikse verrijking van de spelervaring, waardoor de DualSense voorlopig Sony’s belangrijkste wapen is in deze nieuwe editie van de ‘console-oorlog’. Qua games heeft Sony duidelijk de overhand. De exclusieve titels die in de toekomst naar de PS5 komen, beloven veel goeds. Daar kan Microsoft niet tegenop.

Waarom je moet kiezen voor de Xbox Series X

Volledig scherm Xbox Series X. © RED ROBOTS MEDIAGRAB via REUTERS

De Xbox Series X is interessant als je een krachtige console wilt, waarmee je bijvoorbeeld je 4K-televisie of thuisbioscoop helemaal tot z’n recht kunt laten komen. Ook het uiterlijk van de Xbox Series X kan een voordeel zijn, al is dat een kwestie van smaak. De Series X is namelijk makkelijker weg te werken dan de grote PlayStation 5. Daarnaast heeft Microsoft ervoor gezorgd dat de Xbox Series X werkt met alle bestaande Xbox-controllers.



Je kunt er in ieder geval zeker van zijn dat er genoeg te spelen valt op deze Xbox. Er zijn 31 geoptimaliseerde titels beschikbaar - en daar kun je de honderden extra games die beschikbaar zijn dankzij backwards compatibility nog bij optellen. Dat is een prima start voor een nieuwe console. In het verleden moesten consoles het regelmatig stellen met slechts een handjevol launch-games, waarvan er maar een paar echt de moeite waard waren.

Verder is de Xbox Game Pass een vermelding waard. Met dit abonnement kun je voor een tientje per maand toegang krijgen tot een gigantische game-bibliotheek, inclusief nieuwe, net uitgekomen titels. Het gaat in totaal om honderden games, wat het bijna een onverslaanbare deal maakt.



Verder krijgt de Series X volgend jaar ondersteuning voor Dolby Vision. Dat is vooral vanwege de dynamische metadata interessant. Het is een punt dat de Series X voor heeft op de PlayStation 5.

Waarom je moet kiezen voor de Xbox Series S

Met de goedkopere Series S maakt Microsoft het een stuk makkelijker om in te stappen in de nieuwe generatie consoles. Je levert flink wat rekenkracht in, maar kunt wel gewoon dezelfde games spelen als je vrienden die een Series X hebben. Dat maakt van de Xbox een aantrekkelijker platform en het is perfect voor casual gamers en kinderen vanwege de lagere prijs.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.