Pornhub kondigt maatregelen aan tegen illegaal beeldmateriaal

Columnist en onderzoeksjournalist Nick Kristof onthulde in die krant dit weekend dat in veel van de 6,8 miljoen video's die jaarlijks op Pornhub worden gepost, seksueel misbruik van minderjarigen en verkrachting te zien is.

Verificatieproces

Pornhub zegt dat vanaf nu alleen nog partners van de website en personen die via de website advertentie-inkomsten genereren nog video's kunnen uploaden. ,,In het nieuwe jaar zullen we een verificatieproces invoeren, zodat elke gebruiker inhoud kan uploaden zodra het identificatieproces met succes is voltooid", aldus het bedrijf dat zijn hoofdkantoor in het Canadese Montréal heeft en zijn belastingzaken in Luxemburg doet. De mogelijkheid om video's te downloaden is er voortaan alleen nog voor betalende gebruikers, zegt het Pornhub, dat ook stelt dat video's beter worden gecontroleerd door moderatoren.