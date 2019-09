Pratende Google-hulp is nu ook een man

Hij ratelt niet zo snel als Matthijs van Nieuwkerk die zijn dagelijkse talkshow De Wereld Draait Door aankondigt. Maar is ook weer niet zo traag als Rob Trip wanneer hij het NOS Journaal presenteert. De nieuwe ‘butler’ van Google, komt dicht in de buurt bij de stem van Alexander Klöpping, vindt stempatholoog Pacelle van Goethem die Google hielp de juiste stem te selecteren. ,,Een beetje jongensachtig. Iemand die er zin in heeft met een niet al te hoge stem.’’

De echte Klöpping is het overigens niet die twee weken lang een studio in dook om de computer te leren hoe hij vloeiend Nederlandse zinnen moet uitspreken. Wie wel zo gek was, houdt Google graag nog even geheim. Mensen moeten vooral hun eigen verbeelding het werk laten doen als ze praten tegen de Google Assistent. Nu denken veel mensen bij deze nieuwe stem aan een blonde man, blijkt uit onderzoek. Netjes. Brildragend. Slank en ergens tussen de 30 en 40 jaar. Vriendelijk, behulpzaam en kalm bovendien. Maar of dat klopt met de echte persoon achter de stem? Rachid Finge van Google haalt in het Amsterdamse hoofdkantoor zijn schouders op. ,,Ik weet het echt niet’’, zegt hij als hij de assistent een mop heeft laten tappen.

Grappige vragen en antwoorden zijn een leuk tijdverdrijf met de Google Assistent, maar dat is niet waar steeds meer mensen het voor gebruiken. De pratende computer - die op elke telefoon met Android zit of als apart apparaatje - kan afspraken inplannen, een tafel reserveren in een restaurant, mensen opbellen en berichten sturen of het weer van vandaag oplezen.

Quote Vanaf het begin zijn we met twee stemmen aan de gang gegaan, maar de vrouwen­stem was gewoon eerder klaar. Rachid Finge

Ongeveer eenderde van alle Nederlanders maakt er inmiddels gebruik van. Meest mannen, bleek eerder uit onderzoek van Telecompaper. Meer dan de helft van de mannen (51,7%) die weleens een ‘hulplijn’ inschakelt geeft ook de voorkeur aan een vrouwenstem, ontdekte Google in een eigen onderzoek. De meeste vrouwen (51,2%) maakt het helemaal niets uit tegen wie ze praten. Toch was dat niet de reden waarom de Google Assistent sinds de introductie vorig jaar zomer eerst als vrouw door het leven ging en nu pas als man. ,,Vanaf het begin zijn we met twee stemmen aan de gang gegaan, maar de vrouwenstem was gewoon eerder klaar’’, zegt Finge van Google.

Hels karwei

Het is namelijk een hels karwei voordat een computer Nederlandse zinnen vloeiend kan uitspreken. Twee weken lang, duikt een stemacteur de studio in om zinnen voor te lezen. In totaal heeft de computer 24 uur aan geluid nodig om de klanken en geluidsgolven van woorden op te slaan waardoor het lijkt alsof de virtuele assistent echt praat.

En dan nog gaat het in het begin weleens mis. Bijvoorbeeld als iemand vraagt om een nummer van rapper 50 cent af te spelen. De assistent moet dan weten dat de gebruiker daarmee niet een muntje bedoeld, maar een artiest. Hetzelfde geldt voor straatnamen. Want is het nu Het Neude of De Neude in Utrecht (dat laatste is goed). ,,Er gaat heel veel handwerk in zitten om ook die fouten eruit te halen’’, zegt Finge.