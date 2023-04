Radiostilte voorbij: sofwarebedrijf Nebu moet van rechter nu écht meer info over hack geven

Softwareleverancier Nebu uit Wormerveer moet meer informatie geven aan een van zijn opdrachtgevers, marktonderzoeker Blauw uit Rotterdam, over een datalek. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten in een kort geding dat was aangespannen door Blauw.

Aanleiding voor het geding was een inbraak vorige maand in de computersystemen van Nebu. Daardoor zijn de persoonlijke gegevens van mogelijk enkele miljoenen Nederlanders op straat komen te liggen. Blauw wil meer informatie over wat er precies is gebeurd, hoe groot het datalek is en wat de gevolgen zijn.

De informatie die Nebu tot nu toe heeft gegeven, is volgens Blauw volstrekt onvoldoende. Het marktonderzoeksbureau heeft daarom een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechter Nebu verplicht om meer openheid te geven. De advocaten van het softwarebedrijf deelden tijdens de zitting een rapport van ongeveer zes pagina’s met Blauw. Daarin staat volgens Nebu alle informatie die nu bekend is.

Communicatie moeizaam

Afgelopen dagen hebben Blauw en Nebu gesprekken gevoerd om er samen uit te komen. Woensdagmiddag meldde Blauw niet te verwachten tot een oplossing te komen. Volgens bestuursvoorzitter Jos Vink gaat de communicatie met Nebu nog steeds ‘erg langzaam’. ,,We krijgen geen antwoord op de belangrijkste vragen”, zegt Vink. Woensdag liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten dat 139 organisaties in Nederland mogelijk de dupe zijn van dit datalek.

Nebu maakt de software die marktonderzoekers gebruiken om voor bedrijven te peilen wat hun klanten vinden. Blauw doet dat onder meer voor NS, VodafoneZiggo, CZ, Vrienden van Amstel Live, ArboNed en Trevvel. Op 10 maart braken de cybercriminelen in bij Nebu. Dat werd ruim een dag later ontdekt. In de tussentijd hadden de hackers informatie van de marktonderzoekers gestolen.

Vorige week stuurden bedrijven waarschuwingen dat zij mogelijk getroffen zijn. Bijna een maand later weet Nebu echter nog steeds niet zeker of ook Blauw is getroffen, en daarmee de bedrijven waarvoor Blauw werkt. De advocaten konden dat tijdens de zitting niet bevestigen en niet uitsluiten.