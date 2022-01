Razendsnel blind typen op je toetsenbord: zo leer je het

Blind typen is een handige vaardigheid om in de vingers te hebben. Zeker voor kinderen die naar de middelbare school gaan, waar ze steeds meer werkstukken moeten schrijven. Maar ook na je schooltijd is blind typen een must. Al is het alleen maar voor het schrijven van al die e-mails. Als je blind kunt typen, ben je sneller en productiever.

Betaal voor een typecursus

De meest voor de hand liggende manier om blind te leren typen, is het volgen van een typecursus. Hierin word je vaak spelenderwijs typen aangeleerd via games of leuke video’s. Daar zijn verschillende opties voor.



Een van de partijen om blind typen te leren is Pica. Met de software van dit bedrijf reizen kinderen over een wereldkaart waar ze via filmpjes en foto’s leren over landen en dieren. De cursus van LOI Kidzz zet in op spectaculaire games. Je kind wordt met deze cursus een spion op een spionnenschool. Door te typen worden onder andere sloten ontgrendeld of drones neergeschoten. Met beide cursussen worden de toetsen van het toetsenbord langzaam afgeplakt met stickers.

Ook kun je leren typen met Donald Duck. Het idee van de cursus DuckTypen is dat de cursist wordt opgeleid om journalist te worden bij de Duckstadkrant. Het leren gaat door het doen van spelletjes waarin de bekende personages uit Duckstad een rol hebben.

Prijzen en proeflessen

De prijzen van deze cursussen verschillen behoorlijk van elkaar. Zo kost de typecursus van Donald Duck 149 euro en ben je bij Pica al klaar voor 39 euro. Een goedkopere cursus is niet direct van slechtere kwaliteit, maar zal bijvoorbeeld wat minder indrukwekkende games hebben. Dit soort games kunnen kinderen extra motiveren, maar zijn niet noodzakelijk om te leren typen. Tevens mist er bij goedkopere cursussen vaak persoonlijke begeleiding.



Elke typecursus biedt een gratis proefles aan, zodat de verschillende stijlen te vergelijken zijn. Zo kun je zien welke vorm het beste bij je kind past. Bijvoorbeeld een cursus met een focus op games, educatieve filmpjes of het gebruik van stickers.

Een goede typecursus leert je tevens niet alleen hoe je snel en blind met vier vingers moet typen. Er worden ook weetjes gegeven over wat een goede houding is, zodat je geen lichamelijke klachten zoals RSI krijgt.

Gratis typecursussen

Online zijn er ook gratis typecursussen te vinden. Daar zijn wel wat nadelen aan verbonden vergeleken met de betaalde typecursussen. Zo bieden de gratis typecursussen meestal geen mogelijkheid voor ouders om te zien hoe het met de progressie gaat. Ook is de kwaliteit van de cursussen gewoonweg minder. Er zijn geen flitsende games en andere manieren om kinderen te motiveren.



Toch kunnen gratis typecursussen een prima optie zijn als je krap bij kas zit. Voornamelijk Tipp10 is een interessante optie. Hoewel deze cursus een wat sombere uitstraling heeft, zitten de lessen slim in elkaar. Zo worden letters die fout worden getypt vaker aangeboden zodat je er echt wat van leert. Ook krijgt de cursist aan het eind van elke les een rapport. Heb je het typen al een beetje onder controle? Dan is het zelfs mogelijk om eigen teksten toe te voegen.

Typecursussen voor volwassenen

Tipp10 is door de strakke stijl zowel voor kinderen als volwassenen geschikt, maar er zijn ook speciale cursussen beschikbaar voor volwassenen. Zo bieden onderwijsinstellingen zoals NTI, LOI en NHA cursussen aan om blind te leren typen, zonder kinderlijke spelletjes of stripfiguren. Deze cursussen kosten allemaal rond de 150 euro en duren drie maanden.



