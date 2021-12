Recensie: Ikea pakt zijn tafellamp met verborgen speaker aan

Ikea heeft een tweede versie van zijn ‘Symfonisk Tafellamp met wifi-speaker’ op de markt gebracht. Die klinkt beter dan de eerste versie. Maar is het goed genoeg? De redactie van Tweakers testte het uit.

Je kan sinds de zomer van 2019 al bij het Zweedse woonwarenhuis Ikea terecht voor de slimme Symfonisk-speakers: een boekenplankspeaker en een wifispeaker verborgen in een tafellamp. Alsof dat niet genoeg was, bracht Ikea dit jaar ook nog een schilderijlijst met luidsprekers op de markt.

Kennelijk was Ikea tevreden met de boekenplankspeaker en de schilderijlijst, maar niet met de tafellamp, want daarvan is sinds kort een nieuwe versie op de markt. Deze heet opnieuw de Symfonisk Tafellamp met wifi-speaker.

Weer een Sonos-lamp

Uiteraard is ook de nieuwe tafellamp weer samen met Sonos ontwikkeld en daarmee is het net zo vanzelfsprekend dat je de lamp kunt opnemen in je Sonos-configuratie. Je kunt de tafellamp ook gebruiken zonder dat je andere Sonos-producten in huis hebt.

Bij de voorganger was de lamp een geheel. De nieuwe bestaat uit een losse voet, in zwart en wit verkrijgbaar. Van de kap zijn twee verschillende modellen leverbaar. Er is een glazen model, dat in zwart en wit leverbaar is, en een kap die van stof is gemaakt. Daar is maar één variant van, met een witte kern en een zwart omhulsel.

Losse kap

In de winkel koop je voet en kap los, online kun je ze ook als een geheel bestellen. De voet kost 129 euro, de stoffen kap 20 euro en de glazen kap 30 euro. Een set met stoffen kap kost dus 149 euro en een set met glazen kap 159 euro. De nieuwe tafellamp is daarmee ongeveer even duur als zijn voorganger.

Bij beide varianten monteer je de kap dus op de voet. Bij de stoffen kap draai je daarvoor een ring los die rond de fitting is geschroefd. Je draait de kap vervolgens vast door de ring weer om de fitting te schroeven. Dat zit lekker stevig.

Bij de glazen kap werkt het iets anders. Daar kun je de ring rond de fitting laten zitten. In plaats daarvan klik je de onderkant van de glazen kap vast in een uitsparing in de voet. Helaas is die verbinding veel minder stevig. Het deel van de kap dat je vastklikt, is namelijk van een vrij dun kunststof.

Nu wel E27

Het is wel heel prettig dat Ikea de nieuwe tafellamp van een grotere fitting heeft voorzien. De eerste editie had een kleine E14-fitting, de nieuwe heeft de grote E27-fitting. Dat geeft je meer keuze in lampen. Ikea heeft overigens voor de verlichting nog steeds geen slimme functionaliteit ingebouwd. Je kunt uiteraard wel zelf een slimme lamp in de fitting schroeven en wat ons betreft is dat prima.

Volledig scherm De voet met de twee kappen. © Tweakers

Bediening

De tafellamp heeft een stevige en ook behoorlijk zware voet die grotendeels met stof bekleed is. Alleen onderaan is een strook zichtbaar die van kunststof is. Op de scheiding tussen die twee bevindt zich een kleine schakelaar waarmee je de verlichting in- of uitschakelt. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de merkwaardige draaischakelaar aan de zijkant van het eerste model.

We zijn minder te spreken over de plaatsing van de audioknoppen. Die zijn nu achter op de voet te vinden. De ronde plaat die bij het eerste model onder de voet was geplaatst, was niet heel mooi, maar zo waren wel de audioknoppen makkelijk bereikbaar. Dat is nu niet meer het geval.

Afwerking

Los daarvan is de voet mooi stevig en de bekleding strak afgewerkt. Dat laatste is een verbetering ten opzichte van het voorgaande model. Ikea heeft onder aan de voet rubberen voetjes geplaatst, zodat hij niet alleen stevig staat, maar ook niet van zijn plek zal glijden.

Ikea levert een mooi, met stof omklede stroomkabel mee. Onderin vind je ook een internetaansluiting, maar net als bij de overige Symfonisk-producten werkt de tafellamp in principe draadloos via wifi. Al met al heeft Ikea een mooi uiterlijk aan de tafellamp meegegeven.

Sonos-app

Zoals in de Symfonisk-lijn gebruikelijk is, heb je de Sonos-app nodig om de speaker te kunnen bedienen. Die app is beschikbaar voor Android en iOS. Hij maakt gebruik van je wifinetwerk, een fysieke audio-ingang is er niet bij en je kunt ook geen muziek streamen via bluetooth.

Je kunt de Symfonisk bovendien toevoegen aan de Ikea-producten die je bedient met de eigen Home Smart-app van de meubelwinkel via de Trådfri-verbindingshub. Je kunt de speaker dan tegelijk bedienen met andere slimme Ikea-producten, zoals verlichting en rolgordijnen. Zo kun je een heel ochtendprotocol opstellen, waarbij keurig op tijd het licht aangaat, de gordijnen opengaan en de juiste muziek gaat spelen.

Geluid

Je kunt twee tafellampen aan elkaar koppelen zodat ze stereo weergeven, wat uiteraard een prettige optie is. Zo kun je met twee onopvallende speakers een kamer van stereo voorzien. De tafellampspeakers kunnen zo bijvoorbeeld een mooie en onopvallende rol spelen in een Sonos-homecinemasysteem.

Net zo interessant als het deel dat de ontwerpers van Ikea bedacht hebben, is waarvoor Sonos verantwoordelijk is: de binnenkant van de tafellamp. Waar de eerste versie het geluid vooral naar voren projecteerde, probeert Sonos het geluid nu breder te verdelen.

Het is een verbetering. Wie de oude en nieuwe tafellamp naast elkaar zet en beluistert, zal opvallen dat de nieuwe rijker klinkt. De nieuwe variant heeft vooral gewonnen aan lage tonen, die nu luider zijn en ook beter klinken, maar ook hoge tonen zijn helderder dan bij de eerste versie.

We hebben de tafellamp ook met een Sonos One vergeleken en dan wint de Sonos One; die heeft een voller geluid. De One is echter ook duurder dan de tafellamp: 200 euro.

Wat missen we?

De samenwerking met Sonos betekent ook dat de tafellamp wat functies mist, omdat die niet passen in de filosofie van Sonos. Vooral bluetoothfunctionaliteit was wat ons betreft welkom geweest, zodat niet iedere gebruiker de Sonos-app hoeft te installeren. Een ingebouwde microfoon was ook welkom geweest, zodat je van de Google Assistent of Siri gebruik kunt maken.

Conclusie

De nieuwe tafellamp past prima in het streven van Ikea om audio onzichtbaar te maken. Wat ons betreft heeft Ikea er slim aan gedaan om het ontwerp van deze nieuwe versie iets minder uitgesproken te maken. Het is bovendien erg prettig dat je kunt kiezen uit twee verschillende lampenkappen.

Het geluid is een flinke vooruitgang ten opzichte van het oude ontwerp. De nieuwe lamp klinkt niet alleen beduidend beter, hij heeft ook een veel ruimtelijker geluid.

Functioneel gezien doet de tafellamp niets nieuws. We zien hem vooral tot zijn recht komen in slaap- of kinderkamer, waar geluidskwaliteit iets minder belangrijk is.

