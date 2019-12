Rechtbank: KPN mag opheffen merk XS4ALL doorzetten

‘Plan slecht onderbouwd’

KPN had in januari aangekondigd te stoppen met het merk XS4ALL. De ondernemingsraad van de provider adviseerde om dat niet te doen. De plannen zouden slecht zijn onderbouwd en in strijd met gemaakte afspraken. KPN legde het advies naast zich neer. De ondernemingsraad ging daarom in beroep bij de Ondernemingskamer.



XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. Daarna bleef XS4ALL bestaan als een apart merk, dat zich onderscheidde door zijn activisme, bijvoorbeeld met de inzet voor privacy online. KPN wil dat de honderdduizenden klanten van XS4ALL overstappen naar het hoofdmerk.



Boze aanhangers van XS4ALL hebben al een alternatieve provider opgezet, Freedom Internet. Die is op 11 november gepresenteerd en kreeg in de eerste week ‘tussen de 10.000 en de 100.000 aanmeldingen’. Het is de bedoeling dat de aanmelders in het eerste kwartaal van 2020 daadwerkelijk een internetverbinding via Freedom krijgen. De initiatiefnemers hadden vooraf al geen hoop meer dat XS4ALL behouden zou blijven.