Rechter VS beveelt ban op sommige iPhones aan

In dit specifieke geval had de inbreuk betrekking op een energiebesparende toepassing. iPhones die zijn uitgerust met chips van een andere fabrikant zouden die functie ook hebben en om die reden in de ban moeten. De bevindingen van de ITC-rechter worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing door een speciale commissie over een mogelijk Amerikaans importverbod van de in China gefabriceerde smartphones. De definitieve beslissing van de ITC wordt in de zomer verwacht.

In een tweede zaak over patenten trok Apple wel aan het langste eind. Het bedrijf wist daarmee een importban te voorkomen. In deze zaak ging het ook om een verkoopverbod van iPhones met een Intel-chip.