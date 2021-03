Reiziger moet straks met één app trein, fiets, taxi en deelauto kunnen boeken

In technisch jargon heet het Mobility as a Service (MaaS) en in vervoersland geldt het als de toekomst van mobiliteit. Binnen enkele jaren moeten reizigers net zoals in Wenen, Helsinki en Parijs al gebeurt hun reis van deur tot deur kunnen kunnen kiezen en betalen met één app op hun telefoon. Een soort OV9292, maar dan uitgebreid en voor het hele land.

In de app je toets je je reis in en vervolgens kies je alle vervoermiddelen die daar bij horen. Je loopt bijvoorbeeld naar de bushalte, rijdt naar het station, pakt de trein en op de plek van bestemming, boek je een deelscooter of taxi. Met één druk op de knop valt de hele reis vervolgens te boeken en betalen.

De Vervoerregio Amsterdam wil dat een volgend kabinet werk gaat maken van zo'n universele reisapp. ,,Op dit moment verkoopt elke aanbieder zijn eigen kaartjes en kunnen reizigers met een algemene kaart reizen met het openbaar vervoer”, zegt bestuurder Gerard Slegers. ,,Met MaaS-apps kan de reiziger alle soorten vervoer gemakkelijk vinden. Denk aan al het ov, maar ook taxi's, deel- en huurauto's en fietsen.”

Minder autogebruik

Idee is dat daardoor de drempel om zulke vervoermiddelen te gebruiken lager wordt, meent de Vervoerregio, waarin behalve Amsterdam veertien andere gemeenten samenwerken, waaronder Aalsmeer, Haarlemmermeer, Volendam en Zaanstad. ,,De reiziger grijpt niet mis, hoeft minder lang te wachten bij bijvoorbeeld een overstap en kan gemakkelijker zijn reis wisselen.”

Voor een deel van de Nederlanders kan daardoor zelfs de behoefte aan een eigen auto wegvallen. Minder autobezit levert ruimte op, op de weg en door minder parkeerplaatsen in de stad. Dat kan weer bijdragen aan ambities op het gebied van duurzaamheid.”

Volledig scherm De stad Eindhoven startte eerder al met met een mobiliteits-app. Volgens de Vervoerregio Amsterdam lopen er nu teveel verschillende pilots en initiatieven langs elkaar © Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgens de Vervoerregio wordt er nu veel gepraat over Mobility as a Service en zijn er ook de nodige proeven mee gedaan, maar kom het toch niet van de grond. Probleem is volgens de Vervoerregio dat een vervoerder als NS data nu onvoldoende deelt om zo’n universele app mogelijk te maken. ,,NS staat hiermee innovatie in de weg.” Daarom moet het Rijk dit op laten nemen in de concessie aan NS. ,,Precies zoals wij als Vervoerregio dat zelf ook doen bij vervoerders,” stelt Slegers.

Betaalautomaten

Wat het kabinet ook moet doen is het openbaar vervoer op jaarbasis gemiddeld even duur te maken als het gebruik van een lease-auto. ,,Wij zijn daar erg voor omdat dit in veel gevallen het praktische voordeel van autogebruik en bezit opheft.”

Al met al is sturing van het kabinet dringend gewenst, stelt bestuurder Slegers. Hij wijst er op dat de meeste ov-wetgeving uit de jaren ‘90 stamt, toen deelauto's en smartphones nog niet bestonden. ,,De overheid pakte die rol ook bij het betaalverkeer. Dat we bij alle betaalautomaten met alle passen kunnen pinnen is nu de normaalste zaak van de wereld.”

Een nieuw kabinet moet daarom de voorwaarden stellen, waardoor er een eerlijk systeem gebouwd kan worden, meent de Vervoerregio Amsterdam. ,,Wij geven als eerste ov-autoriteit een antwoord op de vraag wat de beste manier is om Mobility as a Service daadwerkelijk van de grond te krijgen”, besluit Slegers. ,,De Rijksoverheid heeft de sleutel, partijen hebben het opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Laten we het regelen en het gesprek snel voeren!”