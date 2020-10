Review Google Nest Audio: slimme speaker met goed geluid voor een schappelijke prijs

ReviewIn de afgelopen week kondigde Google een reeks nieuwe producten aan, waarvan er één zeker naar de Benelux komt: de Google Nest Audio. De nieuwste smartspeaker uit de gelederen van Google is de opvolger van de Home-speaker, die de Amerikaanse zoekgigant in 2016 op de markt bracht. Na vier jaar werd het ook weleens tijd om naar de tekentafel terug te keren. Hoe dat heeft uitgepakt, lees je in deze review.

Een smartspeaker is een graag geziene gast in de meeste smarthomes. Een dergelijke speaker maakt stembesturing van aangesloten, slimme apparaten mogelijk: ‘Hey Google, zet de lampen aan’ of ‘OK Google, speel muziek’. Zeker in de wat beter betaalbare segmenten is het speakergedeelte het ondergeschoven kindje. Dat is deels een kwestie van prijs, deels een kwestie van de omvang van de klankkast.

Googles portfolio

Zo zijn de betaalbaarste speakers uit Googles assortiment de Google Home Mini, vanaf 30 euro, en zijn directe opvolger de Google Nest Mini, vanaf 40 euro. Deze speakers zijn niet duur en klein van stuk. Dat hoor je ook als je er muziek uit laat komen. Het geluid is dun en wat schel en op details in het laag hoef je zeker niet te rekenen. Deze speakers zijn dus vooral zeer geschikt voor plekken waar je stembesturing zal toepassen.

Een trapje hoger vinden we de originele Google Home-smartspeaker, die bij de introductie zo’n 170 euro kostte. Sinds halverwege 2019 is hij ook goed vindbaar voor een slordige 90 euro, áls je de Home tenminste nog kunt vinden. Verschillende shops tonen nog voorraad, maar in de Google Store valt een onberispelijk ‘niet meer beschikbaar’ op de productpagina te lezen.

De nieuwe Google Nest Audio-smartspeaker is met een introductieprijs van 99 euro nauwelijks duurder dan de overgebleven voorraad Home-smartspeakers en aanzienlijk goedkoper dan die laatste bij de introductie. Dat doet de vraag rijzen: wat heeft Google veranderd en wat levert dat op?

Geluidskwaliteit

We zeiden eerder al dat de geluidskwaliteit van de Nest Mini niet voldoende is om fatsoenlijk naar muziek te luisteren. Dit is een slimme speaker die zo nodig ook geluid kan voortbrengen, meer niet. De Google Home is duidelijk een stap vooruit, maar is evenmin een aanrader voor de muziekliefhebber. Het geluid is dun en aan de schelle kant, terwijl het totale gebrek aan laag van de Nest Mini maar een beetje is verbeterd.

Het geluid dat de Nest Audio weet voort te brengen, is duidelijk van een heel ander niveau. Het hoog klinkt fris en helder en het volume is behoorlijk. Bovendien is het geluidsbeeld, zeker in stereo-opstelling, vrij breed, waardoor de luisterervaring ten opzichte van de Home-speaker significant beter is. Het midden en laag worden eveneens heel behoorlijk weergegeven, rekening houdend met de afmetingen van de klankkast, maar niet zo indrukwekkend als het hoog.

Volledig scherm De line-up van Google. © Tweakers

Conclusie

Met de Nest Audio brengt Google de lang verwachte opvolger van zijn originele Home-speaker op de markt. De smart features zijn her en der wat verbeterd, maar de echte vooruitgang zit duidelijk in het speakergedeelte. Het geluid van de Nest Audio is, gezien de omvang van de speaker, heel behoorlijk, met een breed geluidsbeeld en een lekker fris hoog. De details in het midden en laag worden heel aardig weergegeven, al moet de Nest Audio op dit vlak zijn meerdere erkennen in de even dure Sonos Symfonisk van IKEA.

Ben je op zoek naar een connected speaker die vooral muziek moet voortbrengen, dan is de Symfonisk dus de betere optie. Zoek je bij uitstek een slimme speaker vanwege de assistent-functionaliteit, dan heeft de Nest Mini met zijn lage aanschafprijs de beste papieren. Wil je echter zowel de smartfunctionaliteit als een fatsoenlijke speaker om naar muziek te luisteren, dan is de Nest Audio een uitstekende keuze. Bovendien hoeft je portemonnee daarvoor niet te bloeden. De introductieprijs van 99 euro is aanzienlijk schappelijker dan die van zijn directe voorganger en verklaart de Great Value-award die we hierbij uitreiken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze meest bekeken nieuwsvideo's.