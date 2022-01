Rode Kruis getroffen door grote cyberaanval, gegevens ‘zweer kwetsbare mensen’ in gevaar

,,Deze week is een geavanceerde cyberbeveiligingsaanval ontdekt op computerservers die informatie hosten die in het bezit is van het Internationale Comité van het Rode Kruis”, staat in een verklaring. ,,De aanval bracht persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie in gevaar van meer dan 515.000 zeer kwetsbare mensen.” Het gaat om mensen die op zoek zijn naar familieleden nadat zij hen door een ramp, conflictsituatie of detentie uit het oog zijn verloren.