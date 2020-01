'Russische hackers vallen Oekraïens bedrijf aan waar zoon Joe Biden werkte’

De aanval is volgens Area 1 Security uitgevoerd door de hackersgroep Fancy Bear. Die zou werken voor de buitenlandse militaire inlichtingendienst van Rusland. Fancy Bear wordt ook beschuldigd van het inbreken in computersystemen van de Amerikaanse Democraten bij de presidentsverkiezingen van 2016. Het is niet bekend of de hackers iets hebben buitgemaakt. Het is ook niet duidelijk of de aanval nog gaande is.



Joe Biden wil voor de Democraten kandidaat worden bij de presidentsverkiezingen in november. Zijn zoon Hunter was tot vorig jaar bestuurder van Burisma. De Amerikaanse president Trump heeft zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski gevraagd om onderzoek te doen naar de rol van Hunter Biden bij Burisma. Daarmee ging hij volgens de Democraten te ver. Ze begonnen daarom een impeachmentprocedure.