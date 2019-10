Samsung stopt met productie van mobiele telefoons in China

Samsung Electronics is volledig gestopt met de productie van mobiele telefoons in China. Dit verklaarde de elektronicareus vandaag tegenover persagentschap Reuters. Samsung zou in het land te veel hinder ondervinden van de toenemende concurrentie van Chinese merken.

De beslissing van Samsung om zijn laatste Chinese fabriek in de stad Huizhou te sluiten, komt niet geheel onverwacht. In juni werden de productie en het aantal werknemers in Huizhou al teruggeschroefd, en in 2018 sloot Samsung al een andere fabriek in China.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou stoppen met de productie van telefoons in China omdat het in China in hoog tempo marktaandeel verliest ten gunste van lokale spelers als Huawei en Xiaomi.

Samsung laat in een verklaring weten dat de productielijnen naar andere productiefaciliteiten in de wereld worden verplaatst. Details hierover geeft het bedrijf verder niet, maar bekend is dat de elektronicareus in de voorbije jaren fors heeft geïnvesteerd in fabrieken in lageloonlanden, zoals India en Vietnam.