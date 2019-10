Samsung: Vingerafdrukken op toestel weer veilig na update

Zoveel zuiniger is donkere modus van iOS 13 op iPhones

22 oktober Het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone, iOS 13, beschikt nu ook over de langverwachte ‘dark mode’ of donkere modus. De achtergrond is in die modus niet langer licht en fel, maar donker. In het geval van iOS 13 zelfs écht zwart en dus ideaal voor oled-schermen die X, XS en 11 Pro-toestellen hebben. Uit een batterijtest van PhoneBuff blijkt dat de donkere modus tot dertig procent zuiniger kan zijn.