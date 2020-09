Slechte wifi? Deze toestellen versterken je signaal tot in je tuinhuis of zolderkamer

Je wifi-netwerk is het sterkst in de onmiddellijke nabijheid van je router. Hoe verder je daar vandaan gaat, hoe minder sterk je signaal wordt. Als dat problematisch is, kun je het bereik uitbreiden met een zogeheten wifi-repeater. We bekeken enkele populaire modellen.

TP-Link AC2600 Wi-Fi Range Extender RE650

Volledig scherm TP-Link AC2600 Wi-Fi Range Extender RE650. © TP-Link

Wat meteen in het oog springt bij deze extender van TP-Link zijn de vier externe antennes, die het bereik van je netwerk uitbreiden tot 4.000 vierkante meter. Dat is tenminste wat de fabrikant beweert, want als je afgaat op diverse gebruikerstests valt dat een beetje tegen.

Toch wordt je wifi-bereik wel degelijk veel beter, zelfs door dikke muren. Er zit ook technologie in de TP-Link die van pas kan komen in huishoudens met veel verschillende gebruikers en dus met veel diverse apparatuur. MU-MIMO bijvoorbeeld, wat staat voor multi-user, multiple-input, multiple-output: een nieuwe standaard die de aandacht van het toestel gelijkmatig verdeelt over alle apparaten die online zijn. Ook meegenomen is de ‘beamforming’-technologie, die een gericht en dus sterker wifi-signaal naar apparaten stuurt.

AVM FRITZ! Repeater 3000

Volledig scherm AVM FRITZ! Repeater 3000. © AVM

Het Fritz!-merk van AVM is op zijn allerbest als je met al je apparatuur binnen het ecosysteem van de fabrikant blijft. Op die manier krijg je flink wat extra features. Denk aan een automatisch ‘mesh’-netwerk tussen al je apparaten, een netwerk waarvan alle punten elkaar extra versterken.

Alle communicatie wordt bovendien versleuteld, en er komen geregeld nieuwe updates van de software, die dan meteen ook op alle toestellen wordt geïnstalleerd. Ook met de reikwijdte van deze wifi-repeater zelf is overigens niet mis.

Ubiquiti UniFi AP AC PRO

Volledig scherm Ubiquiti UniFi AP AC PRO. © Ubiquiti

Voor de Ubiquiti moet je iets dieper in de buidel tasten en dat komt vooral omdat ie bestand is tegen alle weersomstandigheden. Je kunt hem dus ook in de open lucht plaatsen of ophangen. Als je een zeer grote tuin hebt met een tuinhuis of lounge waar je ook wil kunnen werken of films streamen, dan is dit een goede koop. Ook deze extender heeft de eerder genoemde MU-MIMO-technologie en heeft net als de twee voorgaande extenders een prima bereik.

Toch nog een nadeel: je moet een redelijke techneut zijn om hem geïnstalleerd te krijgen. De Fritz!-repeater is bijvoorbeeld veel gemakkelijker qua bediening.

