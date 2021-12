Slechtziend of slechthorend? Zo maak je het internet dan iets toegankelijker

Digitale toegankelijkheid is nog steeds een flink hoofdpijndossier voor websitemakers, die vaak te weinig rekening houden met beperkingen. Voor een slechtziende is het bijvoorbeeld funest als er te weinig contrast op een website is: tekst is dan moeilijk te lezen.



Deze tips zijn geen vervanging voor het goed toegankelijk maken van een website. Wel kunnen ze problemen tijdelijk oplossen.