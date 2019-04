Slim horloge van Polar: geen smartwatch, wel geschikt voor sporter

Meerdere sporten tijdens één sessie

Wat voor bi- en triatleten vooral handig is, is dat je meerdere sporten kunt combineren tijdens één sessie. Naast de voorgeprogrammeerde sporten, zijn er nog tal van sportprofielen te krijgen die Polar ondersteunt. Bedenk een sport en het horloge kan er een profiel voor laden.

Persoonlijk record of niet?

Een nadeel aan het sporthorloge is de ontbrekende ‘fun factor’. Bij horloges van bijvoorbeeld Garmin kun je badges verdienen na een prestatie. Polar biedt dit niet, maar ook is er niet te zien of je na een zware inspanning bijvoorbeeld een persoonlijk record hebt gelopen of gefietst. Dit kun je pas zien nadat je de data hebt geëxporteerd naar sport-apps als Runkeeper.

Beperkt

Als smartwatch is de Vantage M beperkt. Op het horloge kun je nog notificaties lezen, maar apps installeren of muziek luisteren is er niet bij. De focus ligt echt op het sporten. Dat is ook te merken aan de prestaties van sportregistratie. De gps werkt nauwkeurig en de hartslagmeter is goed. Ook de batterij gaat, als je continu aan het meten bent, makkelijk vier dagen mee.