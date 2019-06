Slimme bedbodem geeft een zetje bij gesnurk

De bedbodems werken met een Auping Connect-apparaatje dat wordt gemonteerd onder de bedbodem en is te bedienen via een telefoon of tablet. De bijbehorende app meet het geluid en kan zo detecteren of iemand snurkt. Bij gebruik van de anti-snurkfunctie wordt het ruggedeelte van de spiraalbodem even bewogen, of komt het hoofdeinde van het bed iets omhoog als er gesnurkt wordt. Auping mikt met de functionaliteit op koppels die samen slapen en last hebben van elkaars gesnurk.