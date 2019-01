Smartphone gesneuveld door vuurpijl? Dit waren de beste telefoons van 2018

Beste KoopWat betreft smartphones viel er in 2018 zeker wat te kiezen. Wij verzamelden twaalf vlaggenschepen van tien fabrikanten om de balans op te maken: wat was de beste smartphone van 2018? Dus is jouw smartphone gisteravond gesneuveld door een vuurpijl? Dit zijn de drie beste ‘nieuwe’ toestellen voor drie verschillende gebruikers volgens Hardware.Info.

De selectie voor dit jaar was uitdagend. Hoewel onze uiteindelijke keuze zonder meer een indrukwekkende line-up vormt, zijn er ook nog wel wat andere toestellen te bedenken die én behoorlijk aan de prijs zijn én in 2018 het levenslicht zagen.

De laatste jaren is de designtrend bij high-end smartphones opmerkelijk uniform geworden. De huidige deelnemers combineren zonder uitzondering twee glasplaten, bijeengehouden door een metalen frame met in meer of mindere mate afgeronde hoeken en randen. Daarbij heeft de overgrote meerderheid een notch, een hap uit de bovenzijde van het display waarin de frontcamera verwerkt is en waarnaast het scherm doorloopt.

Even vergelijkbaar is de beeldverhouding, die het afgelopen jaar verschoof van 16:9 naar 18,5:9 of 19,5:9. Enkel de Nokia 8 Sirocco heeft nog een ouderwets 16:9-scherm. De bij benadering omgerekend 2:1 verhouding gaat hand in hand met dunne bezels, waardoor we steeds dichterbij een design komen waar de voorzijde geheel uit een scherm bestaat. Oppo gaat zelfs zo ver dat het de camera’s van de Find X heeft verwerkt in een paneel dat uit de bovenzijde van het toestel schuift, ten einde nóg meer van de voorzijde uit scherm te laten bestaan.

We zien dan ook bij bijna alle toestellen die überhaupt nog een reguliere vingerafdrukscanner hebben, dat deze aan de achterzijde is gepositioneerd. Enkel de P20 Pro heeft deze nog aan de voorzijde. De Huawei Mate 20 Pro en OnePlus 6T laten met hun in het scherm geïntegreerde scanner zien wat in 2019 ongetwijfeld de standaard zal zijn. Apple gaat zijn eigen weg en heeft al sinds enige tijd afscheid genomen van een vingerafdrukscanner, ten faveure van een irisscanner. Oppo maakt ten slotte gebruik van gezichtsherkenning met zijn omhoogschuivende cameramodule, die je zodoende vlak voor elke ontgrendeling even lijkt te begroeten.

Geen iPhone XS Max op deze plek? Dat klopt. Apple’s iPhone Xs Max is zeker ook een uitstekend toestel, maar zo exorbitant geprijsd dat Hardware.Info het houdt bij een vermelding.

Lees de hele recensie op Hardware.Info!

Tekst gaat door onder de afbeelding

De kostbewuste gebruiker (Asus Zenfone 5Z, 488 euro)

Volledig scherm ASUS Zenfone © HWI

De Asus Zenfone 5Z is qua camera niet geweldig, maar weet op de andere onderdelen prima mee te komen en heeft onder de motorkap niets minder dan een Snapdragon 845 zitten. Dat is een chip die uitzonderlijke prestaties levert. Gezien de aankoopprijs van 499 euro is het dus een bijzonder goed toestel voor een lage(re) prijs.

De schermresolutie bedraagt 2246x1080 pixels. Het opslaggeheugen bedraagt 64 GB, een zee van ruimte voor foto’s, muziek en/of apps. Uiteraard ondersteunt de smartphone 4G. Dankzij dual SIM functionaliteit kun je twee SIM-kaarten plaatsen, handig wanneer je voor werk of vakantie in het buitenland zit en daar met een lokale SIM wil internetten of bellen. De ingebouwde camera heeft een resolutie van 12 megapixels en aan de voorkant zit een tweede camera met een resolutie van 8 megapixels.

Het ultieme toestel (Huawei Mate 20 Pro, 986 euro)

Volledig scherm Huawei Mate 20 Pro © HWI

De Huawei Mate 20 Pro weet prachtige foto’s te maken. Vooral bij nacht fotograferen levert met de Mate 20 Pro indrukwekkend goede foto’s op. De Mate 20 gooit bovendien met de accu hoge ogen. Het toestel is dan ook een van de beste uit de test. De ingebouwde camera heeft een resolutie van 40 megapixels en aan de voorkant zit een tweede camera met een resolutie van 24 megapixels. Optische beeldstabilisatie zorgt voor een betere kwaliteit foto’s. Het toestel biedt ondersteuning voor NFC. Dankzij de ingebouwde mogelijkheid tot draadloos opladen, hoeft je met een geschikte oplader niet met kabels in de weer.

De alleskunner (Samsung Galaxy S9, 527 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy S9 © HWI