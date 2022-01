Smartphone kwijt? Zo vind je hem terug

Android-telefoons

Google biedt een app en website genaamd Vind mijn apparaat (Find My Device), waarmee je een vermiste Android-telefoon kunt zoeken, beveiligen en eventueel alle gegevens kunt wissen. Deze service is beschikbaar als app maar ook via je browser te bereiken.

Als je al bent aangemeld bij je Google-account, zou je meteen een kaart moeten zien met geregistreerde apparaten. Van daaruit kun je een geluid afspelen om je apparaat te pingen, hem vergrendelen en een bericht op het scherm weergeven, of alle persoonlijke gegevens wissen.

Een geluid afspelen is altijd aan te raden, zelfs als je niet in de buurt bent. Dan kan een bekende of onbekende, in een ideale wereld, de telefoon vinden en hem terugbrengen. Als je het apparaat niet kunt vinden of als je niet in de buurt bent, kun je deze op afstand vergrendelen zodat niemand bij je gegevens kan.

Telefoonnummer achterlaten

Mocht je van de goede bedoelingen van een eventuele vinder uitgaan, dan kun je ook een bericht en telefoonnummer toevoegen voor iedereen die jouw smartphone vindt, zodat de brave vinder contact met je kan opnemen. Levert die inspanning na een tijdje geen resultaat op, dan kun je als laatste redmiddel de data op je smartphone volledig wissen. Dit is echt een resolute, laatste actie en eenmaal ingezet is er geen weg meer terug. Maar je slaapt misschien wel een stuk rustiger omdat je foto’s en sms’jes in ieder geval niet door een vreemde worden bekeken.

Samsung heeft een vergelijkbare app onder de naam Vind Mijn Mobiel. Deze kun je benaderen via de SmartThings-app of via de website van Vind Mijn Mobiel. Je kunt hiermee je telefoon laten overgaan, lokaliseren (ook als deze offline is), je scherm vergrendelen, recente berichten terugluisteren en zelfs snel nog even een back-up maken. Ook handig: je kunt op afstand de batterijduur verlengen door bepaalde taken uit te schakelen. En ja, ook hier kun je uiteindelijk, mocht het nodig zijn, je smartphone op afstand leegmaken.

Zoek mijn iPhone

Apple heeft voor de iPhone vergelijkbare functies bedacht. Je smartphone is op te sporen met de app ‘Zoek mijn’. Dat kan via de iCloud-website op ieder willekeurig apparaat met een internetverbinding, op een van je andere Apple-apparaten of op apparaten van een gezinslid. Goed om te weten: met iO5 15 kun je je telefoon opsporen tot 24 uur nadat de batterij leeg is of nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg er wel voor dat je de laatste software-updates draait op je iPhone.

Uiteraard dien je de ‘Zoek mijn’-functie in te schakelen. Vervolgens is het van belang dat je iPhone, je netwerk en ‘Verzend laatste locatie’ ook allemaal aangevinkt te zijn. Het delen van je locatie is ook nuttig, al zal niet iedereen deze om privacy-technische reden (altijd) aan hebben staan. Wanneer je ook ‘Delen met gezin’ inschakelt, is het mogelijk om via de smartphone van je partner of kinderen je verloren gewaande telefoon terug te vinden via dezelfde app.

Als je nu helemaal geen toegang hebt tot een Apple-apparaat, open dan iCloud.com in een willekeurige webbrowser en meld je aan met je Apple ID en wachtwoord. Klik op ‘Zoek iPhone’ en selecteer je toestel. Net als bij Android-telefoons kun je een geluid afspelen, het scherm vergrendelen, je apparaat als vermist opgeven of, in het ergste geval, je iPhone-data op afstand wissen.

