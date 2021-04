Smartphone laadt niet op? Zo maak je de oplaadpoort het beste schoon

Het kan zomaar eens gebeuren: je steekt de oplaadkabel in je telefoon, maar hij weigert te beginnen met laden. De smartphone lijkt defect, maar in de praktijk is het vaak makkelijk op te lossen door de poort eens goed schoon te maken.

De aansluitingen onderop telefoons zijn met de jaren kleiner geworden, wat ze een perfecte verzamelplaats voor stof maakt. Zit er genoeg viezigheid in, dan gaat de kabel er niet diep genoeg in en maakt de oplader geen contact.

Het schoonmaken van die poort is gelukkig niet heel veel werk, maar je moet voorzichtig te werk gaan. Aan de binnenkant zitten kleine, metalen onderdeeltjes die bij hardhandige handelingen zomaar kapot kunnen gaan. Er zijn twee dingen die je het beste kunt proberen.

Optie 1: steek het vuil weg met een tandenstoker

Het makkelijkst is om een tandenstoker in de aansluiting te steken en voorzichtig heen en weer te bewegen. Omdat deze stokjes van hout of plastic zijn, wordt er geen stroom geleid en is de kans op kortsluiting of andere gekkigheid minimaal.

Probeer daarbij een zo dun mogelijk stokje te gebruiken dat meebeweegt als je hard duwt. Hierdoor is de kans namelijk een stuk kleiner dat je tijdens het schoonmaken iets forceert of kapottrekt. Een cocktailprikker is wat dat betreft minder geschikt, omdat deze harder en steviger is.

Optie 2: Maak hem schoon met perslucht

Bij bouwwinkels en hobbyzaken kun je vaak blikken perslucht vinden, waarvan je het tuitje in de poort kunt duwen om hier vervolgens mee te blazen. Dit moet in veel situaties ook meer dan voldoende zijn om het stof goed los te trekken. Het is iets meer gedoe dan een al gekochte tandenstoker gebruiken, maar de kans dat je iets stukmaakt is ook iets kleiner.

Houd het blik altijd goed recht tijdens het spuiten. Het kan verleidelijk zijn om gewoon met je eigen mond te blazen, maar dat is onverstandig. De kans is namelijk groot dat je daarbij ook kleine hoeveelheden speeksel de poort in zal blazen, terwijl je de stroomaansluiting niet nat moet maken.

Nog steeds niet gelukt?

Als je telefoon na het ontstoffen nog steeds niet goed oplaadt, zul je contact moeten opnemen met de winkel om je te beroepen op mogelijke garantie. Is die verlopen, dan zul je naar een reparateur moeten gaan.

Het betekent niet dat de telefoon in de tussentijd onbruikbaar is. Veel moderne toestellen hebben een draadloze oplader achterop, die je kunt gebruiken totdat je oplaadpoort weer functioneert. Controleer of je telefoon dit ook ondersteunt en bestel zo nodig een draadloze oplaadmat.

