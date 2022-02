Snapchat wil je ook aan festivalkaartjes gaan helpen - zo werkt dat

Het gaat om een zogenoemde ‘mini’, een kleine app binnen Snapchat. Je geeft in deze mini aan wat bijvoorbeeld je muziekvoorkeuren zijn, en op basis daarvan raadt de app je evenementen in de buurt aan.

Dat werkt via een systeem dat ook in dating-apps zoals Tinder wordt gebruikt: vind je een concert of een andere activiteit niks, dan swipe je naar links. Bevalt het je, dan swipe je naar rechts.

Snapchat checkt daarna jouw vriendenlijst om te kijken of iemand anders er ook naar toe gaat. Denk je dat iemand anders er zin in heeft, dan verstuur je een uitnodiging of plaats je een algemene oproep via een sticker in een Story.

Daarnaast legt Ticketmaster een extra laag bovenop de Snap Map waarop je alle activiteiten kan zien, en zelfs per concertzaal of podium kan zien wat er de komende tijd te gebeuren staat. Met een klik op zo’n podium krijg je de gehele lijst.

Privégegevens blijven binnen Snapchat

Snap belooft zo min mogelijk data met het ticketplatform te delen. Je blijft sowieso binnen de app van Snapchat: je wordt op geen moment doorgestuurd naar een website of app van Ticketmaster zelf.

Dit soort mini-apps zijn sinds 2020 onderdeel van Snapchat. Met lagen bovenop de kaart en extra ervaringen wil de appmaker gebruikers bereiken met zaken die ze misschien interessant vinden.

Volledig scherm Zo werkt de ticketfunctie in Snapchat. © Snap

Snapchat ook een app voor meditatie en school

Snap werkte eerder ook al met meditatie-app Headspace om Snapchatters aan het mediteren te krijgen. Onder de kleine apps, die in het chatgedeelte van Snapchat te vinden zijn, bevinden zich ook een studiehulp-tool en verschillende andere kleine ervaringen. Het bedrijf experimenteerde in de Verenigde Staten al met het verkoop van bioscoopkaartjes via een Mini.

Interessant voor een partij als Ticketmaster, die hiermee de veelal jonge Snapchat-gebruikers wil bereiken. Het bedrijf zoekt naar manieren om generation Z te bereiken - in de Verenigde Staten gebruikt bijna de helft van alle jongeren onder de 25 de app wel eens, en zo’n 82 procent van alle Snapchat-gebruikers bevinden zich in deze categorie.

Groeit als kool sinds coronacrisis

De populaire foto- en videoapp groeit sowieso als een kool sinds de start van de coronapandemie. Had het bedrijf eind 2019 nog zo’n 210 miljoen dagelijkse gebruikers, staat de teller nu inmiddels al op rond de 290 miljoen mensen die elkaar dagelijks een foto sturen of stories maken.

In Nederland is de app overigens niet bijzonder populair, althans in vergelijking met de concurrent. Zo’n 3,1 miljoen Nederlanders hebben de app op hun smartphones geïnstalleerd. De app staat daarmee op de achtste plek onder de sociale media-apps, aldus onderzoeksbureau Newcom.

Ter vergelijking: 4,2 miljoen Nederlanders maken gebruik van het digitale prikbord Pinterest, en 12,5 miljoen mensen maken gebruik van WhatsApp. Wel is het aantal fans van Snapchat aan het stijgen - meer dan 600.000 Nederlanders besloot afgelopen jaar de app te downloaden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: