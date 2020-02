Sociale media maken een break-up moeilijker

Het komt vaak voor: het is net uit met je vriend of vriendin, je hebt hem of haar geblokkeerd en ontvolgd, maar plots verschijnen ze weer op je tijdlijn omdat hij/zij reageert op de foto van je beste vriend. Of erger nog, er verschijnt een foto van jullie tussen je ‘herinneringen’ op Facebook. Dat maakt het nog moeilijker om over een break-up heen te komen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Colorado.

Take a break

Anthony Pinter, doctoraatsstudent en hoofdauteur van de studie, zegt dat hun werk bewijst dat je er niet van uit kan gaan dat je je ex gewoon kan ontvrienden of ontvolgen en er dan vervolgens niets meer van hoort. Gelukkig werken sociale media aan dit probleem. ‘Take A Break’, bijvoorbeeld, is een functie die wordt aangeboden op het moment dat je je relatiestatus verandert in ‘single’ op Facebook. Het is niet hetzelfde als blokkeren, maar het zal de activiteit van je ex verbergen op je tijdlijn. En zelfs als je niet het type bent om je relatiestatus Facebook-official te maken, kun je ‘Take A Break’ gebruiken.