Sonos Arc: Uitstekend bioscoopgeluid in huis met fors prijskaartje

Review The Last of Us Part II: Volwassen verhaal op prachtige wijze verteld

12 juni Sony Computer Entertainment maakte gisteravond zijn plannen voor de PlayStation 5 bekend, maar voor de nieuwe spelcomputer uitkomt, verschijnen er nog een aantal prima games voor de ‘oude’ PlayStation 4. Een van die games is The Last of Us: Part II, de langverwachte opvolger van het in 2013 verschenen The Last of Us, dat in korte tijd uitgroeide tot een klassieker. Het tweede deel ligt vanaf volgende week in de winkel en verschijnt exclusief voor PlayStation 4.