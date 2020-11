Sony: ‘Geen PlayStation 5-consoles te koop in de winkel op releasedag’

De PlayStation 5 komt in Nederland op 19 november uit en de vraag naar de nieuwe console is enorm. Vanmiddag kwam Sony met de mededeling dat fanatiekelingen niet in de rij voor de winkel hoeven te gaan staan in de hoop op het apparaat.

Op 17 september kon er via verschillende online winkels een pre-order geplaatst worden voor de PlayStation 5. Shops zoals Bol.com en Mediamarkt maakten het mogelijk om, bij directe betaling, alvast een exemplaar van de nieuwe console te reserveren. Zekerheid van levering op de releasedag was er echter niet overal, al beloofde Bol.com dit als een van de weinige wel via Twitter.

Al enige tijd is er, vooral op social media, onrust over de release van de PlayStation 5 en of er wel genoeg consoles beschikbaar zullen zijn. Sony is nu met wat meer informatie naar buiten gekomen en meldt dat de console op de releasedag exclusief online verkrijgbaar zal zijn. Vanwege de wereldwijde coronacrisis wil de fabrikant gamers, winkeliers en medewerkers niet in gevaar brengen en alles online, en dus contactloos, laten verlopen.

Niet kamperen

,,Er zullen geen exemplaren van de PlayStation 5 beschikbaar zijn in winkels voor verkoop op de releasedag,” valt te lezen in de korte blog op de site van PlayStation. ,,Maak alsjeblieft geen plannen om voor een winkel te kamperen of in de rij te gaan staan in de hoop een PlayStation 5 te bemachtigen. Wees voorzichtig, blijf thuis en bestel online.”

Uiteraard is dit anders voor pre-orders die in een winkel moeten worden afgehaald. ,,Wie een pre-order heeft geplaatst bij een lokale winkel kan deze uiteraard wel daar ophalen volgens de richtlijnen van de winkelier. Vraag bij de desbetreffende winkel na wat deze richtlijnen precies zijn.”