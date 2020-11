Spelcomputer? Niet nodig! Videogames speel je goedkoper via een internetstream

review Xbox Series X: Krachtig, stil en lekker compact

5 november Op 10 november is het zover, dan is de komst van een nieuwe generatie consoles een feit. Microsoft bijt dit keer het spits af, met de introductie van de vierde editie van de Xbox. De nieuwe console verschijnt zelfs in twee smaken, de Series X en zijn kleinere broertje, de Series S. We bekeken de belangrijkste versie: de Series X. Biedt Microsoft genoeg om deze Xbox de winnaar van deze generatie te maken?