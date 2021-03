Spijt van tweet?Twitter werkt aan annuleringsknop

Onderzoekster Jane Manchun Wong ontdekte dat Twitter bezig is met het testen van een annuleringsknop. Zij tweette een schermafbeelding van de knop. Het is een blauwe balk die volloopt terwijl de tweet verstuurd wordt. In die luttele seconden is er nog tijd om de boodschap te annuleren. Daarna wordt die definitief geplaatst.