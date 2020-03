Squla over grote toestroom gebruikers: ‘Soms zaten we op 7000 quizvragen per seconde’

Het was een spannende week voor Squla, het bedrijf dat spelenderwijs digitaal onderwijs biedt. Ouders, docenten en kinderen wilden allemaal tegelijk gebruikmaken van het platform sinds de scholen gesloten zijn. De servers konden het af en toe niet meer aan en ouders klaagden over verbindingsproblemen.

Als reactie op het sluiten van scholen, maakte Squla een mooi gebaar naar alle basisschoolkids toe door ze tijdens schooltijd gratis te laten spelen. De actie van het online leerplatform ging niet ongemerkt voorbij in Nederland. ,,De toestroom van gebruikers was indrukwekkend”, zegt Tijntje Louwers tussen een videovergadering met collega's door. Louwers is de commerciële baas van Squla. De cijfers die ze heeft verzameld liegen er niet om.

Normaliter maken 60.000 leerlingen, ouders en docenten gebruik van het platform. Dat veranderde nadat onderwijsminister Slob zondag bekend had gemaakt dat de scholen dichtgingen. In de eerste ‘schoolloze’ week steeg het bezoekersaantal naar 240.000 per dag. Een toename van 300 procent. ,,We nemen opeens vrijwel het volledige onderwijs over, dat is pittig”, reageerde Louwers maandag al tegenover deze site.

25 miljoen vragen beantwoord

Squla is vooral bekend van de schoolopdrachten verpakt in quizzen. ,,Normaal gesproken beantwoorden spelers 7 miljoen quizvragen in vier dagen”, vertelt Louwers. ,,In totaal zijn er sinds maandag tot vrijdagochtend 25 miljoen vragen beantwoord. Er zijn zelfs momenten geweest dat we op 7000 quizvragen per seconde zaten.”

Verder bleek dat thuiszittende leerlingen het vaakst reken- en taalquizzen speelden. Afgelopen week werden 9 miljoen rekenvragen beantwoord. ,,We hebben kinderen en leerkrachten gezien van bijna 75 procent van alle basisscholen die Nederland telt.”

'Programmeurs werkten 's nachts door’

Die piekuren, wanneer er extreem veel gebruik werd gemaakt van het platform, waren tussen 09.00 en 11.00 uur. Er is hard gewerkt om de servercapaciteit te verhogen. ,,Onze programmeurs hebben dag en nacht doorgewerkt.” De verbindingsproblemen bleven echter aanhouden. Ouders die wel betaalden voor de dienst krijgen daarom een gratis extra week.

Het bedrijf raadde vanaf woensdag aan om de spitsuren te vermijden. Dat advies geldt nog steeds. ,,Vanochtend hadden we nog één keer een probleempje. Verder is het systeem stabiel. Al is het wel prettig als gebruikers zich spreiden gedurende de dag. We hebben gebruikers gemeten die zes uur lang bleven spelen. Dat helpt niet mee.”

‘Beetje angstaanjagend’

Het gebruik van digitale middelen in het basisonderwijs was nog helemaal niet zo aanwezig, concludeert de commerciële baas. ,,Maar nu moest het wel.” Volgens haar is dat meer dan prima gegaan. Leerkrachten en kinderen toonden zich uiterst flexibel. ,,Dat geeft aan dat het onderwijs meer klaar is voor digitalisering dan iedereen dacht. Dat zagen we aan de cijfers deze week.” Lachend: ,,Ondanks dat die soms een beetje angstaanjagend waren.”