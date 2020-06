Steeds meer bedrijven boycotten Facebook en Instagram in juli

Corona-app bijna klaar, test start in Twente met nepbesmet­tin­gen

25 juni De corona-app waarmee gebruikers kunnen zien of ze in de buurt van een met Covid-19 besmet persoon zijn geweest, is zo goed als klaar. Komende week start een test met duizend personen in Twente, meldt het ministerie van VWS. Als alles goed gaat, besluit het kabinet half juli definitief over landelijke invoering.