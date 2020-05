Stichting bouwt WhatsApp-chatbot die nepnieuws over coronavirus weerlegt

De chatbot, een geautomatiseerde gesprekspartner, is gemaakt door het Poynter Institute, een stichting die opkomt voor persvrijheid. De bot is te bereiken door het woord ‘hi’ te sturen naar +1 727 291 2606, of direct via de website van het instituut. Voorlopig werkt de bot alleen in het Engels, al werken de makers aan vertalingen in Spaans, Portugees en Hindi.