Student stapt uit leven door ‘gigaschuld’ op beleggingsapp, familie klaagt bedrijf aan

In de aanklacht neemt de familie het Robinhood kwalijk dat ze onervaren beleggers misleiden met onvolledige informatie. ‘Deze rechtszaak concentreert zich op de tactieken en de agressieve strategie die gebruikt worden door Robinhood om beleggers met weinig ervaring zoals Alex te verleiden nog grotere risico’s te nemen’, staat in de klacht van de familie. Advocaten die de familie ondersteunen claimen dat Alex zelfs helemaal geen geld had verloren, maar dat er een constructiefout was geslopen in de aandelen. Als hij andere gekochte aandelen had verzilverd, had hij mogelijk zelfs enorme winst gemaakt.