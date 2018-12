Super Smash Bros. Ultimate: sneller, uitgebreider, beter

Nintendo bedenkt graag volledig eigen games, en als dat even niet lukt geeft het een eigen draai aan een bestaand genre. Zo was er ineens Super Smash Bros., dat in 1999 verscheen voor de Nintendo 64. Die game kwam in eerste instantie enkel in Japan op de markt, maar werd daar zo goed ontvangen dat hij al snel wereldwijd werd uitgebracht. Daarna verscheen voor elk volgend apparaat van de Japanners een nieuwe editie van de game. Die nieuwe games werden een steeds groter succes, wat verklaart waarom ook een versie voor de Switch niet uitbleef. Super Smash Bros. Ultimate verscheen net te laat voor Sinterklaas, maar zal de Kerstman waarschijnlijk flink wat werk bezorgen. Toch is Super Smash Bros. ‘minder Nintendo’ dan de meeste games die de consolebouwer op de markt brengt. De serie is bedacht door Masahiro Sakurai, onder de vlag van HAL Laboratory. Met die studio maakte hij de eerste twee delen van de serie. Met zijn eigen studio Sora Ltd werkt hij ook mee aan Super Smash Bros. Ultimate, hoewel het meeste werk daarvoor wordt verricht door Bandai Namco Studios. De twee studio’s krijgen echter alle medewerking van Nintendo, vooral bij het kiezen van de verschillende personages die in Ultimate voorbijkomen.

Ultieme versie

In de eerste game kon je uit twaalf verschillende vechters kiezen, in Ultimate is dat opgelopen tot 74. Dat zijn allang niet meer alleen characters uit Nintendo-games. In Ultimate vind je personages uit allerlei games, waarbij de aanvulling vooral komt van personages uit de rijke catalogus van Bandai Namco. Dit is ook waar de toevoeging ‘Ultimate’ vandaan komt. Met die 74 vechters is de keuze groter dan ooit. Een beetje gewaagd is die titel uiteraard wel, want als dit de ultieme versie van de game is, kan er eigenlijk geen vervolg meer komen. Daar gaat Nintendo vast ooit een list op verzinnen. De naam zorgt er in ieder geval voor dat de verwachtingen rond de game op dit moment hooggespannen zijn. Maakt de game zijn titel waar? Aan de opzet van de game is eigenlijk nauwelijks iets veranderd. Je kiest nog steeds een personage uit het ruime aanbod, waarmee je probeert andere spelers tot moes te slaan. Als dat lukt, kun je ze de ring uit rammen, al kunnen jij of je tegenstander ook van het platform tuimelen. Je hebt special moves en kunt verschillende voorwerpen gebruiken om de strijd in je voordeel te beslechten. Vooral die laatste zorgen ervoor dat de strijd al snel uitmondt in heftige, snelle, maar ook tactische potjes die voor het ongetrainde oog al snel chaotisch aandoen.

Conclusie

Daarmee komen we terug op een opmerking die we op de eerste pagina maakten. Je moet het maar durven, je nieuwste game Ultimate noemen. Is er een vervolg mogelijk op iets dat Ultimate is gedoopt? De titel maakt in ieder geval de ambitie duidelijk van Nintendo en Bandai Namco. Super Smash Bros. Ultimate is de meest uitgebreide game in de serie en waarschijnlijk ook de game waar je de meeste lol aan gaat beleven. De ambitie wordt namelijk volledig waargemaakt. Het knokken gaat wat sneller dan in Brawl, wat de potjes er alleen maar spannender op maakt. De balans tussen de verschillende fighters is prima en de vele voorwerpen die je tijdens de meeste matches kunt bemachtigen, maken er een lekkere chaos van.



In de multiplayer zit de verbetering dus vooral in de goede balans, de vele fighters, de overdaad aan arena’s waarin je kunt vechten, en de verbeterde opties om de regels van matches te bepalen. Het is echter vooral de nieuwe Adventure Mode die de show steelt. Die toevoeging zal voor veel fans niet de reden zijn om de game te kopen, maar hij is wel degelijk erg fijn. Vooral de nieuwe Spirits zijn prettig, omdat ze een tactische laag toevoegen aan de gevechten. Bij een singleplay-campagne is dat zeer welkom. De campagne is bovendien heerlijk uitgebreid en gevechten zijn zeer gevarieerd, doordat de makers uitgebreid experimenteren met de settings die in multiplayer optioneel zijn. De game is dus uitgebreider dan alle voorgangers en nog zeer gevarieerd ook. Ultimate is een uitstekende partygame die ook heel serieus te spelen is, en dat is een zeldzame combinatie.