Tachtig gemeenten 's avonds in het donker door storing met lantaarnpalen

Video Maak kennis met Somnox: de eerste slaaprobot ter wereld

14:16 De strijd tegen slapeloosheid woedt in alle hevigheid: 10 procent van de Nederlanders heeft er serieus last van. De nieuwste troef in de ‘oorlog tegen insomnia’, slaaprobot Somnox, is vanaf deze week te koop. Maar of het helpt? We namen de proef op de som.