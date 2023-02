Tak van Amerikaanse politie gehackt: ‘Enorm incident’

Uren geen Teams, Outlook en Office 365 door storing Microsoft, ook problemen bij Nederland­se overheden

Microsoft kampte sinds vanmorgen ongeveer 08.00 uur met een flinke storing in de online diensten van Office 365. Wereldwijd konden bedrijven lastig opstarten en in Nederland hadden onder meer ook de Tweede Kamer en gemeenten er last van. Na 13.30 uur meldde het techbedrijf dat de problemen opgelost zouden moeten zijn.