Techneuten Tim en Thijs ontmaskeren stropers in Afrika: ‘In de jungle heb je niks aan een gelikt product’

‘Disk rot’: Dit is waarom je harde schijf gegaran­deerd stuk gaat

Een groot voordeel van digitale media is dat je makkelijk dingen kunt bewaren. Een tekst of afbeelding waar je hard aan hebt gewerkt? In het digitale archief. Oude familiefoto’s? Digitaliseer ze voor het nageslacht. Toch is die digitale opslag een stuk minder veilig dan de meeste mensen denken. Dit is waarom ook digitale data vergaat en wat je ertegen kunt doen.

24 december