Telegram voegt profielvideo’s toe en laat gebruikers bestanden van 2GB verzenden

Nostalgie! Met deze instantcamera’s maak je weer polaroidfoto’s als vanouds

7:30 Sinds de doorbraak van digitale fotografie en daarna de smartphone, maken we vooral foto’s om ze op te slaan op onze toestellen of in de cloud. Maar door een steeds grotere behoefte van de consument om direct authentieke, tastbare foto’s in de hand te hebben, is een al wat oudere fotografiemethode onverwacht aan een opmars bezig: de instantcamera. Dit zijn de vijf belangrijkste camera's van het moment.