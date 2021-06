Televisie of schilderij? Zo verwerk je een tv in je interieur

Een televisie kan, zeker wanneer het een groot model is, al snel alle aandacht in je woonkamer opeisen. Je zou hem letterlijk achter deuren of een wanddoek kunnen verbergen, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Voor wie het iets minder drastisch mag, kan het al een optie zijn om je televisie voor of aan een zwarte muur te plaatsen. Ben je van plan om een televisie te kopen en wil je een model dat opgaat in je interieur? Dan zijn dit alvast drie opties.

Samsung Q950TS

Volledig scherm Q950TS. © Samsung

Een infinitypool is een zwembad dat geen eind lijkt te hebben doordat de randen haast onzichtbaar zijn. Zoiets bestaat nu ook in de wereld van de televisies, met dank aan de Samsung Q950TS. Het beeld heeft nauwelijks zwarte randen, waardoor het als één mooi vlak oogt.

De televisie ziet er niet alleen mooi uit, het is ook een zeer krachtig toestel. Wat dacht je van een 8K-resolutie, met maar liefst 33 miljoen pixels? Er schuilt ook heel wat technologie in deze tv, die er onder andere voor zorgt dat je beeld zich automatisch aanpast aan het licht en dat het geluid het beeld volgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

LG OLED55G1RLA

Volledig scherm OLED55G1RLA. © LG

Wanneer je een televisie koopt heb je twee opties: je gebruikt de voet van het toestel om het op een speciaal daarvoor gekocht meubel te plaatsen of je hangt je televisie aan de muur. Dat laatste is net iets subtieler, al was het maar omdat je het zonder extra kast hoeft te doen. LG speelt daarop in en ontwikkelde een model specifiek om aan de muur te hangen: de G1 55" OLED TV (140 cm). De tijd waarin televisies gigantische ‘bakken’ waren die in de woonkamer stonden te zoemen is voorbij, want dit model is amper 3 centimeter dik.

Het toestel heeft een fenomenale beeldkwaliteit, met dank aan de zelf oplichtende pixels. LG gaat er prat op dat de televisie een kleurechtheid van 100 procent heeft, waardoor de kleuren die je ziet exact die van het originele beeld zijn. Ben je fan van het toestel, maar wil je het alsnog gewoon op de grond zetten? Dan kan dat met de Gallery Stand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Samsung The Frame

Volledig scherm The Frame. © Samsung

We kunnen een stuk over onzichtbare televisies niet schrijven zonder The Frame van Samsung te vermelden. Dit toestel, waarvan het 65 inch-model (165 cm) 1419 euro kost, is zo ontworpen dat je bezoek niet eens door zal hebben dat het een televisie is. The Frame is verkrijgbaar met verschillende kaders die je rond de televisie bevestigt, van een sober zwarte tot een uitbundig rode omlijsting.

Wat The Frame echt uniek maakt is de verzameling kunstwerken die je erop kunt afspelen wanneer het toestel uitstaat. Verbluf je bezoek met een schilderij dat plots tot leven komt. Ook wat de kabels en randapparatuur betreft is ervoor gezorgd dat je alles zo beperkt mogelijk kan houden, zodat je televisie helemaal opgaat in je interieur.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.