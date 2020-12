Tien Amerikaanse staten slepen Google voor de rechter vanwege ‘illegale deal met Facebook’

Afspraken

Illegale monopoliepositie

Google keert zich tegen de beschuldigingen. ,,We zullen ons krachtig verdedigen tegen deze ongegronde claims in de rechtbank”, deelt Google mee in een verklaring. Facebook wordt in deze zaak niet aangeklaagd.



Justitie in de VS spande in oktober al een mededingingszaak aan tegen Google. Eerder begon de Europese Commissie al diverse zaken over machtsmisbruik van Amerikaanse techgiganten, waaronder Facebook. Justitie in de VS bereidt ook een zaak voor wegens mogelijk misbruik op de markt voor digitale advertenties.