Tips en tricks om je verwarmingskosten laag te houden met een slimme thermostaat

Wanneer het buiten wat killer wordt, gaan binnen ook de radiatoren wat hoger. Met een slimme thermostaat, die je met een beetje handigheid zelf installeert op je cv-ketel, krijg je een optimale controle over hoe warm je het in huis maakt. Je bespaart meteen ook flink op je energiefactuur.

Het aanbod

De Google Nest-thermostaat brak in het vroege deel van de jaren 2010 door als pionier van slim verwarmen, maar al snel kwamen er concurrerende producten op de markt. Nu is er ook Tado, dat slim verwarmen zelfs op niveau van individuele radiatoren mogelijk maakt. Idem met Netatmo. Check ook eens of de fabrikant van je cv-ketel geen aanbod heeft: traditionele merken als Honeywell en Remeha hebben zelf ook al slimme thermostaatproducten op de markt.

Zones of geen zones

Met een slimme thermostaat kan je je huis indelen in diverse verwarmingszones. Denk bijvoorbeeld aan de slaapkamers of de badkamer, maar ook je thuiskantoor waar het tijdelijk overdag wél iets warmer mag. Gebruik je Nest, dan moet je wel meerdere thermostaten installeren, terwijl het bij systemen als die van Tado en Netatmo automatisch in het pakket zit. Zij hebben ook thermostatische radiatorkranen; zo werkt potentieel iedere radiator in huis individueel op hetzelfde systeem.

Slimme bediening via een app

Een van de kinderen is weer naar school vertrokken zonder de verwarming op zijn of haar kamer uit te zetten? Gemakkelijk te controleren en op te lossen via de app waarmee je het hele systeem aanstuurt. Diezelfde app kan je gebruiken om bepaalde verwarmingsschema’s in te stellen. Zo kan je je leefruimte of je badkamer al laten opwarmen vlak voor je zelf opstaat.

Via de app kun je de temperatuur in huis ook bijsturen wanneer je niet thuis bent. En als iedereen in het huishouden de app van het geïnstalleerde systeem heeft, kan er aan ‘geofencing’ worden gedaan: wanneer iedereen weg van huis is gaat de verwarming uit, zo gauw als een van de huisgenoten weer binnen een bepaalde straal van de woning komt gaat ze weer aan. Een onzichtbaar ‘geografisch hek’ merkt dat aan de gps-positie van ieders smartphone. Het spreekt voor zich dat al deze toepassingen vooral interessant zijn om zowel het comfort te verhogen, én om onnodig en sluipverbruik tegen te gaan.

Installatie: bel een hulplijn

We gaan er niet om liegen: die slimme toepassingen installeren is geen kleine onderneming. Nest, Tado en Netatmo helpen met handige instructievideo’s, maar vooral de aansluiting van het systeem op de verwarmingsketel vergt toch wat technische kunde. Zoek daarom beter een installateur in je buurt die met die dingen overweg kan. Nest is onder installateurs voorlopig veruit het bekendste, maar je vindt er zeker ook die zich uit de slag kunnen trekken met Tado en Netatmo.

Het begin van meer

Veel gebruikers die hun woning ‘slim’ maken, doen dat niet in één keer. Ze beginnen bijvoorbeeld met slimme verlichting, voegen er daarna een thermostaat aan toe, enzovoort. De meeste slimme thermostaten zijn klaar om verderop in de rit in een geïntegreerd systeem terecht te komen: daarvoor ondersteunen ze bijvoorbeeld domoticastandaarden als Apple HomeKit, Zigbee en IFTTT.

Dat vergt op dit moment wel wat programmeerwerk wanneer je zover bent, maar meer en meer consumenten verdiepen zich daarin. Ook de systemen zelf breiden zienderogen uit: Google Nest heeft bijvoorbeeld ook een beveiligingscamera en een rookmelder, Tado werkt ook met je airco.

