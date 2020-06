Toetsenbord bevat 20.000 keer meer microben dan een toiletbril, zo maak je ‘m schoon

Dit zijn de beste laptops voor minder dan 800 euro

2 juni Voor een echt goede laptop moest je vroeger een flinke duit betalen, maar die tijd is gelukkig al even voorbij. Ook in de prijscategorie 500 tot 800 euro (de middenklasse) vind je tegenwoordig uitstekende én snelle toestellen, met dank aan de processoren. Wil je graag een compacte laptop, dan is eentje van 14 inch (scherm van 31 cm breed) een interessante keuze. Tweakers koos de vier beste laptops uit in hun tweemaandelijkse laptoptest.