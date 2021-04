Traceerbare e-bikes van deze Nederlandse start-up rijden al rond in de straten van New York

Review: Outriders is niet foutloos, maar wel erg leuk

10 april Voor een hele nieuwe gamereeks kan het enorm lastig zijn om voet aan de grond te houden. Hoezeer we als gamers ook zeggen te houden van nieuwe games, we kopen uiteindelijk toch vooral de zoveelste editie van FIFA, Call of Duty en andere bekende franchises. De doelgroep voor nieuwe, originele games is kleiner.