Trump wéér gemarkeerd door Twitter na plaatsen ‘gemanipuleerde video’

In de video zijn twee kinderen te zien die eerst van elkaar wegrennen, om vervolgens in elkaars armen te vallen. De video lijkt te impliceren dat - zoals Trump vaak luid en duidelijk zegt - CNN ‘fake news’ verspreidt. De tweet werd ruim 100.000 keer gedeeld.

Twitter plaatste vervolgens een blauw uitroepteken met de tekst ‘gemanipuleerde media’. Volgens het sociale medium hebben meerdere nieuwsnetwerken bevestigd dat het gaat om een gemanipuleerde video die voorzien is van een neplogo van CNN. Ook CNN zelf reageerde: ,,Wij hebben verslag gedaan van het oorspronkelijke nieuwsverhaal over de jongetjes. Dat deden we met feiten. Wij zullen dat blijven doen. Misschien moet u hetzelfde doen.‘’

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Twitter de Amerikaanse president op deze manier terechtwijst. In maart 2019 stelde het platform dat Trump een medeoprichter van Greenpeace verkeerd had geïdentificeerd en april 2020 wees Twitter erop dat de president ten onrechte had beweerd dat hij de staten kan dwingen om hun economie opnieuw op te starten tijdens de Covid-19-pandemie.

De voorbije weken liepen de gemoederen tussen Trump en Twitter nog hoger op, nadat Twitter een tweet van de president had voorzien van een factcheck en een andere tweet had gemarkeerd omdat die zou aanzetten tot geweld. De president tekende vervolgens een decreet dat het makkelijker moet maken om sociale media aan te klagen.