Trump wil TikTok-deal alleen goedkeuren als ByteDance beheer overdraagt

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de TikTok-deal alleen zijn goedkeuring krijgt, als Oracle en Walmart de volledige controle krijgen over de Amerikaanse tak van TikTok. Binnen de huidige deal heeft ByteDance tachtig procent van de TikTok in de VS in handen.

President Donald Trump zei maandag tijdens Fox & Friends dat ByteDance niks te maken zal hebben met de Amerikaanse tak van TikTok. ,,En als ze dat wel hebben, dan gaan wij de deal niet goedkeuren.” Oracle en Walmart gaan de ‘volledige controle’ krijgen over de Amerikaanse tak van TikTok en de controlling interest krijgen, zei Trump in het interview. ,,Ik neem aan dat het bedrijf later een beursgang zal maken, waarbij het aandeel van ByteDance nog lager zal worden.”

Trump benadrukte in het interview dat als er enige gebrek aan controle is, of als er veiligheidsrisico’s zijn, dat de deal dan niet wordt goedgekeurd. De Amerikaanse overheid zal de deal volgens Trump dan ook nauwlettend blijven volgen, maar voorlopig ziet de deal er ‘goed’ uit. De president zegt daarnaast dat het ‘leuk’ zou zijn als de Amerikaanse divisie de technologie van TikTok in handen zou kunnen houden, omdat dat ‘goed is voor de concurrentie met andere bedrijven zoals Facebook’.

Hoe de controle is geregeld in de deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart, is vooralsnog onduidelijk. Dit weekend werd gezegd dat Oracle 12,5 procent van TikTok Global zou krijgen en Walmart 7,5 procent zou krijgen. De resterende 80 procent zou in de handen van ByteDance blijven. Oracle wordt volgens deze overeenkomst verantwoordelijk voor de clouddiensten. De raad van bestuur van TikTok Global zou een Amerikaanse meerderheid krijgen.

De New York Times schrijft dat volgens deze deal, het algoritme van TikTok in de handen van ByteDance blijft. ByteDance heeft daarnaast volgens de krant gezegd dat het Chinese bedrijf 80 procent van de aandelen behoudt, tot een beursgang die over ‘ongeveer een jaar tijd’ plaats moet vinden. De krant schrijft echter dat Oracle dit statement maandag zou hebben betwist. Volgens Oracle krijgen Amerikanen bij het oprichten van TikTok Global de meerderheid van het bedrijf in handen en zal ByteDance geen aandelen hebben. TikTok wordt op 27 september in de Verenigde Staten verboden, tenzij de deal goedkeuring krijgt van president Trump.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.