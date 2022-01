Tv-fabrikanten tonen grote innovaties voor 2022: dit kan je nieuwe televisie straks

Met de gadgetgbeurs CES achter de rug kunnen we de tv-trends voor 2022 inmiddels aardig uittekenen. Wat is er écht nieuw en wat viel ons verder op aan de vele aankondigingen van televisiefabrikanten?

Het belangrijkste nieuws is ongetwijfeld de komst van de eerste QD-oledtelevisies. Deze nieuwe technologie maakt gebruik van speciale, blauwe pixels die met behulp van filters ook rood en groen licht laten zien. Dit moet zorgen voor een hogere helderheid, meer kleur en grotere kijkhoeken dan bij gewone oled-televisies.

De verwachting was uiteraard dat zusterbedrijf Samsung als eerste televisies op basis van deze nieuwe beeldschermtechnologie zou aankondigen, want zij maken de panelen die televisiemakers hiervoor gebruiken. Dat pakte anders uit: Samsung heeft geen QD-oled-tv’s aangekondigd.

Sony onthult wél tv met nieuwe QD-technologie

Dat maakte de weg vrij voor Sony, dat met de A95K wél een QD-oledtelevisie heeft gepresenteerd. Dat is interessant, want Sony verkoopt ook ‘gewone’ oledtelevisies die op hun beurt schermen van LG Display bevatten. Sony spreekt bij beide gewoon over ‘oled-tv’s, maar claimt dat het scherm met de nieuwe technologie een groter kleurvolume, nauwkeurigere kleurweergave en betere kijkhoeken biedt.

Wanneer we de tv daadwerkelijk kunnen kopen en wat de prijs gaat worden, wil Sony nog niet kwijt. Het is speculeren, maar het lijkt erop dat de massaproductie van QD-oledpanelen niet zo voorspoedig verloopt als gehoopt.

LG maakt oled-schermen iets helderder

LG Display kondigde vlak voor de CES verbeterde oled-EX-panelen aan. Daarbij staat EX voor ‘Evolution and eXperience’. De EX-panelen kunnen gezien worden als een verbeterde versie van de oled-schermen van vorig jaar, die een tot 20 procent hogere piekhelderheid boden dan de voorgangers.

Voor de nieuwe EX-panelen claimt LG nu dat de helderheid 30 procent hoger is dan die van ‘conventionele oledschermen’. Het lijkt een kleine stap te zijn ten opzichte van wat we in 2021 zagen. LG zegt de nieuwe EX-panelen vanaf het tweede kwartaal te gaan produceren in Zuid-Korea en China. Het is vooralsnog onduidelijk in welke televisies we de nieuwe EX-panelen gaan terugvinden.

Nog kleinere oled-tv’s

Een andere trend bij LG is dat het dit jaar oledpanelen in meer beeldmaten gaat leveren. Aan de onderkant voegt LG nu ook 42 inch toe, waarmee high-end tv’s met deze kleinere beeldmaat terug zijn van weggeweest. Fijn voor wie goede beeldkwaliteit wenst, maar geen grote tv in de kamer kan of wil hebben.

Behalve met kleinere panelen komt LG Display ook met grotere oledschermen. Naast de 77 en 83 inch beeldmaten die al langer beschikbaar zijn, komt er dit jaar ook een model met 97 inch. Dat is een diameter van een kleine 2,5 meter. Het is nog niet bekend wat die tv moet kosten.

Steeds meer tv’s hebben miniled

De grootste ontwikkelingen zien we dit jaar bij oled, maar andere technologieën staan ook niet stil. De belangrijkste trend is dat de miniledbacklight terrein wint. Dat is een scherm waarbij heel veel kleine lampjes het scherm individueel verlichten, wat zorgt voor een hoog contrast. Dit moet op den duur ook goedkoper worden om te produceren.

Samsung en TCL gebruiken miniled dit jaar opnieuw bij hun high-end televisies en ook LG heeft miniledmodellen in zijn programma. Nieuw voor dit jaar is dat ook Sony miniledbacklights gaat gebruiken in zijn duurdere lcd-modellen. Sony claimt daarbij dat zijn slimme algoritme beter werkt dan vergelijkbare algoritmen van de concurrentie, wat moet zorgen voor een mooier beeld. Het moet nog blijken of dat klopt.

Tv’s beter geschikt voor nieuwe spelcomputers

Vrijwel alle nieuwe high-end televisies die op de CES zijn aangekondigd, beschikken over aansluitpoorten die geschikt zijn voor 4K-video met een snelheid van 120 beeldjes per seconde.

Dit is goed nieuws voor zowel pc-gamers als eigenaren van een PlayStation 5 of Xbox Series X, want beide consoles ondersteunen die hogere ververssnelheid.

Samsung liet weten dat een aantal van zijn tv’s dit jaar zelfs met 144 beelden per seconde kan verversen voor een nog vloeiender beeld.

Gaming is over de hele linie een thema waarop televisiefabrikanten steeds meer de aandacht vestigen. LG en Samsung breiden hun gamingspecifieke menu’s met relevante instellingen dit jaar verder uit en Samsung liet zelfs weten weten streamingdiensten Google Stadia en GeForce Now in zijn 2022-modellen in te bouwen, al komt die functionaliteit vooralsnog niet in Nederland en België beschikbaar.

Slimmere software

Een laatste trend die we niet ongenoemd willen laten, is de verdere uitbreiding van ‘AI-beeldverbetering’. Fabrikanten melden al jaren dat nieuwe modellen steeds weer slimmere algoritmen gebruiken om beelden te optimaliseren op het gebied van scherpte, kleur, ruis en contrast.

Dit jaar is dat niet anders, maar wat opvalt, is dat vrijwel elke fabrikant dit jaar vooral objectherkenning in de schijnwerpers zet. De claim is hierbij dat algoritmen in de tv de voor- en achtergrond in het beeld herkennen en deze anders bewerken. We horen deze claim al jaren en zien er tot nu toe in alle eerlijkheid weinig indrukwekkende resultaten van, maar volgens zowel Sony en Samsung als LG worden er dit jaar grote stappen mee gemaakt.

Het resultaat zou zijn dat voor- en achtergrond meer van elkaar gescheiden worden door de voorgrond meer scherpte, contrast en kleur te geven dan de achtergrond. Ben je beeldpurist en klinkt dit je als een verschrikking in de oren? Wees gerust, de functie kan uiteraard uitgeschakeld worden.

